ОБЪЯВЛЕНИЕ: На Радоницу организуют дополнительные маршруты пассажирского транспорта

В связи с проведением церковного праздника Радоница 25 апреля для доставки населения к городским кладбищам будут организованы дополнительные маршруты пассажирского транспорта.

Транспорт будет курсировать по следующим схемам.

Автобусы:

— площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище — пять единиц подвижного состава.

Маршрутные такси:

— «Жилмассив „Родники“ — Гусинобродское кладбище» — восемь единиц подвижного состава;

— «Станция метро „Октябрьская“ — Гусинобродское кладбище».

До о. п. «Северное кладбище» будут продлены маршруты автобуса № 27 «Площадь Калинина — отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — отделение связи № 13».

На один день 25 апреля будет организована работа сезонного маршрута № 77л «Ул. Ветлужская — Сады» — одна единица подвижного состава.

Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.

Кроме того, будет обеспечен 100 % выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по установленному в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 № 19-ТС тарифу с предоставлением права проезда по действующим на маршрутах БМПК (карта студента, карта школьника, ЕТК), а также по всем видам социальных проездных.

МКУ города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» и администрации Ленинского, Калининского, Октябрьского, Первомайского, Советского, Дзержинского районов и Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам организуют работы по благоустройству кладбищ.

Охрану общественного порядка в местах большого скопления людей на территориях городских кладбищ, а также контроль безопасности дорожного движения на улицах, прилегающих к ним, обеспечат сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску.

Страница департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска: http://vk.com/club76279431.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»