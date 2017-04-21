Объявление о продаже нежилых помещений

Объявление

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Залесского, 12. Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1809. Арендатор помещения — ООО «Дизайн студия-М» Площадь помещения — 115,4 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 5. Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1789. Арендатор помещения — ИП Деуленко И. Ю. Площадь помещения — 31,0 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узорная, 8. Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1795. Арендатор помещения — ООО «Движение» Площадь помещения — 28,6 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Березовая, 2. Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1806. Арендатор помещения — ИП Лихачева Т. В. Площадь помещения — 25,3 кв. м.

Начальник департамента Г. В. Жигульский

Заместитель начальника отдела приватизации и ценных бумаг Ю. А. Волкова

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»