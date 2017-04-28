ОБЪЯВЛЕНИЕ: Ограничения движения транспорта во время подготовки и проведения военного парада

Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств.

На время репетиций парада войск Новосибирского гарнизона движение будет запрещено 3 мая с 18.30 до 22.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.

4 мая с 15.30 до 17.30 закрывается движение по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской.

6 мая с 8.30 до 13.30:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.

8 мая запрещается движение транспорта:

— с 8.00 до 18.00 — по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— с 8.00 до 21.00 — по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— с 20.00 до 23.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова и по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

9 мая на период проведения праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:

С 7.00 до 14.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

С 7.00 до 23.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

С 9.00 до 12.00 — по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Мостовой.

С 8.30 до 10.30 — по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской.

С 9.00 до 12.30:

— по проспекту Академика Лаврентьева на участке от проспекта Академика Коптюга до ул. Терешковой;

— по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ильича.

С 9.00 до 12.00:

— по ул. Приморской на участке от дома № 9/1 до пересечения с ул. Молодости и ул. Гидромонтажной;

— по ул. Софийской на участке от перекрестка ул. Гидромонтажной и ул. Приморской до ул. Ветлужской;

— по ул. Ветлужской на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской;

— по ул. Новоморской на участке от ул. Ветлужской до пересечения с ул. Мухачева.

С 9.30 до 11.00 — по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Тельмана.

С 10.00 до 12.00 — по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. Героев Революции.

С 10.00 до 23.00:

— по ул. Ильича на участке от Морского проспекта до дома № 6, корпус 1;

— по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

С 9.30 до 12.00 — по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина (кинотеатр «Космос») до ул. Театральной.

С 10.30 до 12.30 — по ул. Кубовой на участке от дома № 16а (обелиск памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны) до Сквера Памяти (ул. Кубовая, 112).

С 21.30 до 22.30 — по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана.

5 мая с 18.30 до 22.00, 6 мая и 9 мая с 7.00 до 11.00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

В целях повышения антитеррористической защищенности планируемых городских культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мэрией города Новосибирска во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий, направленный на повышение безопасности жителей города.

Предусматривается, кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по улицам, находящимся в зоне проведения праздничных мероприятий, проведение противотаранных мероприятий, исключающих неконтролируемый выезд в места с массовым пребыванием людей. Для чего отдельные участки улиц и выездов из дворов, будут перекрыты большегрузной техникой.

Кроме того, будет запрещена парковка автомобильного транспорта на следующих площадках:

3 мая:

— с 7.00 до 22.00 на площади им. Ленина;

— с 7.00 до 22.00 на ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— с 18.30 до 22.00 на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

4 мая с 15.30 до 17.00 — на ул. Физкультурной у дома № 7.

6 мая с 7.00 до 13.30:

— на площади им. Ленина;

— на ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

8 мая с 8.00 до 21.00 на площади им. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до дома № 23 на Красному проспекту.

9 мая:

с 8.00 до 13.00 на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

с 8.00 до 11.00 на ул. Физкультурной у дома № 7.

Сотрудники Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области организуют безопасный переход пешеходов через проезжую часть на следующих участках:

8 мая с 10.00 до 12.30 на ул. Русской в районе дома № 1а (Дом молодежи «Маяк») по мере их накопления.

9 мая с 8.30 до 9.15 на ул. Первомайской от дома № 33 (железнодорожный вокзал станции Инская) до ул. Эйхе и на ул. Маяковского на участке от ул. Эйхе до ул. Физкультурной.

9 мая доступ на станцию метро «Площадь Ленина» будет закрыт с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до 23.00.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»