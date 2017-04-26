ОБЪЯВЛЕНИЕ: Сегодня в прямом эфире радио «Городская волна» — программа «Мэр отвечает»

Сегодня, 26 апреля, в эфире радио «Городская волна» (101.4 FM) на вопросы ведущего и радиослушателей ответит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В городе начался текущий ремонт дорог и подготовка к капитальному дорожному ремонту. Какие проблемные участки «залатают» в первую очередь? Какие дороги города попали в перечень капитальных работ? Какие дороги отремонтируют по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»?

На эти и другие вопросы горожан ответит Анатолий Локоть. Программа выйдет в прямом эфире радио «Городская волна» сразу после 18-часового выпуска новостей.

Радиослушатели уже могут оставлять свои вопросы, адресованные мэру, по телефону 30-40-600 (автоответчик), номер для смс-сообщений и WhatsApp, Viber, Telegramm — +7-913-787-60-05.

На сайте http://tv.novo-sibirsk.ru/ будет организована прямая видеотрансляция эфира.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»