ОБЪЯВЛЕНИЕ: В Новосибирске пройдет акция «Георгиевская ленточка»

Завтра, 27 апреля, с 15 часов на территории Первомайского сквера начнут раздавать георгиевские ленточки.

Накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске стартуют мероприятия в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

27 апреля в Первомайском сквере планируется работа тематических интерактивных и музыкальных площадок. Организатор — комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска совместно с МООО «Российские студенческие отряды». Дополнительную информацию о проведении акции на данной площадке можно получить у и. о. комиссара Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов Константина Сергеевича Рудакова (210-38-71).

28 апреля с 13.00 ленточки можно будет получить в Октябрьском районе у памятника Борису Богаткову (пересечение улиц Восход и Кирова). Акция откроется торжественным мероприятием с возложением цветов к памятнику, минутой молчания, приветственными словами почетных гостей. В церемонии примут участие ветераны, представители учреждений молодежной политики, высших и среднеспециальных учебных заведений города, молодежных советов и других молодежных организаций. В 14.00 волонтеры раздадут ленты горожанам на площади им. Ленина, а в 15.30 — на площади им. Калинина. Организатором акции является комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска и МКУ «Территория молодежи». Дополнительную информацию о проведении акции на данных площадках можно получить у и. о. директора учреждения Галины Сергеевны Ивченко (206-38-91).

Уважаемые журналисты, на месте можно получить комментарий представителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»