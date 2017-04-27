ОБЪЯВЛЕНИЕ: Внимание! Возможно подтопление садовых участков при увеличении сброса воды

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, 28 апреля с 08.00 будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф (до 4150±100 м3/с). Это связано с увеличением притока воды в Новосибирское водохранилище.

Уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту поднимется до отметки 365 см, возможно подтопление отдельных участков СНТ «Геолог» в Первомайском районе.

Для информирования населения на территории садового общества будет включена система оповещения.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 051.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»