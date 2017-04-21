ОБЪЯВЛЕНИЕ: Временно сужается проезжая часть на участке ул. Дачной

С 24 апреля по 5 мая ограничивается движение транспортных средств по ул. Дачной.

На этот период на четыре метра будет сужена проезжая часть ул. Дачной в районе строящегося здания по адресу: ул. Дмитрия Донского, 21/1 (стр.).

Это связано с проведением ООО строительная компания «Тепломастер» земляных работ при прокладке сетей канализации.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Страница департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска: http://vk.com/club76279431.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»