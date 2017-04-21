Объявляется открытый аукцион по продаже объктов недвижимости

Извещение

29 мая 2017 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений мэрии

города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте 1 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год».

Нежилые здания (склады) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51б с земельным участком.

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.04.2017 № 1635.

№

Наименование объектов приватизации

Площадь, кв. м

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации права

на земельном участке площадью 20 395,0 кв. м располагаются:

1

Нежилое здание (склад № 2)

510,9

54АГ 243070 выдано 29.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области

2

Нежилое здание (склад № 3)

420,1

54АГ 243071 выдано 29.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области

3

Нежилое здание (склад № 4)

1321,8

54АГ 243039 выдано 29.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области

Итого:

2252,8

Здания свободны от арендных отношений.

Начальная цена с НДС — 19 488 000,0 рублей.

Шаг аукциона — 970 000,0 рублей. Сумма задатка — 3 897 600,0 рублей.

Площадь земельного участка — 20 395 кв.м.

Кадастровый (или условный) номер земельного участка: 54:35:051855:290.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: склады.

Цена земельного участка (без НДС) — 40 803 000,0 рублей.

Аукционы, объявленные на 03.08.2016, 31.08.2016, 05.10.2016, 03.11.2016, 13.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену за здания, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене — 40 803 000,0 рублей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за здания, согласившийся оплатить стоимость земельного участка.

Форма подачи предложений по цене — открытая.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 19.05.2017 года.

Реквизиты для перечисления задатка:

Получатель:

Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

(ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)

ИНН 5406102806

КПП 540601001

Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002

Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510

ОКТМО: 50701000

Банк получателя:

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

В назначении платежа указать:

«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДзиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»

Задаток не возвращается Задаткодателю — победителю аукциона в случае его уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, право на заключение указанного договора он утрачивает.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с даты опубликования объявления по 19.05.2017 с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Контактные телефоны: 227-53-36.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:

Юридические лица:

— Заверенные копии учредительных документов Заявителя;

— Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

— Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 23.05.2017. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц — письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное печатью организации; для физических лиц — письменное заявление.

Дата определения участников аукционов — 24.05.2017 г.

Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, ком. 717.

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в течение десяти дней со дня совершения сделок.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты.

Покупателю при оплате стоимости зданий и земельного участка, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение пяти календарных дней после уплаты покупателем стоимости помещения за вычетом внесенного задатка.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель — физическое лицо, не являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в приложениях 1 и 2 к данному извещению. Образец договора купли-продажи представлены в приложении 3.

Начальник департамента Г. В. Жигульский

Зам. начальника отдела приватизации и ценных бумаг Ю. А. Волкова

Техническая документация:

1. нежилое здание (склад № 2) — 510,9 кв. м;

2. нежилое здание (склад № 3) — 420,1 кв. м;

3. нежилое здание (склад № 4) — 1321,4 кв. м.

Земельный участок — 20 395 кв. м.

Заявка на участие в аукционе

Договор о задатке

Проект договора купли — продажи

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»