Отрегулировать механизм создания безопасных условий труда в сфере ЖКХ решено в Правительстве региона

Решение о необходимости принятия дополнительных мер по улучшению условий и охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области было принято на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло 27 апреля в Правительстве региона. Заседание провел министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт.

Как доложила руководитель Государственной инспекции труда в регионе Людмила Поспелова, по результатам проверок в 2016 году привлечено к административному штрафу 53 юридических и 77 должностных лица отрасли ЖКХ. «За прошедший год общая сумма наложенных административных штрафов на организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ, составила более двух миллионов рублей. Проведено 93 проверки хозяйствующих субъектов, выдано 84 предписания о нарушениях трудового законодательства. Отмечу, что вопросы охраны труда в жилищно-коммунальной сфере регулируются отраслевым соглашением по организациям ЖКХ Новосибирской области на 2017-2019 годы», – сообщила Людмила Поспелова.

По словам заместителя начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгения Авдеева, 8044 рабочих местах в 2016 году были оценены по условиям труда. Ежегодно более трех тысяч руководителей и специалистов ЖКХ проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда. Вопросы производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях ЖКХ рассматриваются на заседаниях территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, координационных советов по охране труда, коллегиях, семинарах и совещаниях.

«В Новосибирской области жилищно-коммунальные услуги населению предоставляют 27 тысяч работников этой сферы. В соответствии с установленными сроками организации должны полностью завершить спецоценку условий труда до конца 2018 года. Пока можно сказать, что состояние условий и охраны труда в организациях сферы ЖКХ требует улучшения», – подчеркнул Игорь Шмидт.

По итогам заседания комиссия решила рекомендовать Государственной инспекции труда в Новосибирской области, министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона и областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области» продолжить практику проведения совместных семинаров-совещаний с руководителями организаций ЖКХ по вопросу улучшения условий и охраны труда, по разъяснению требований законодательства об охране труда, административной и уголовной ответственности работодателей. Также главам муниципальных районов и городских округов будет рекомендовано рассматривать вопросы о мерах профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях ЖКХ на заседаниях территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»