Перспективы развития библиотек обсудили на смотре в Кировском районе

Заведующие библиотеками представили свое видение 18 апреля.

Защита авторских проектов заведующих библиотеками Центральной библиотечной системы Кировского района состоялась в библиотеке им. Макаренко. Организаторы обсудили планы по увеличению роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни района. Участники представили идеи развития своих подразделений по направлениям имидж, пространство, структура, представительство в сети Интернет, проектная деятельность, реклама и связи с общественностью, а также личное профессиональное развитие.

Особое внимание библиотеки планируют уделять организации библиотечного пространства так, чтобы читателю было комфортно, возникало желание возвращаться туда снова. Важным пунктом стало обсуждение деятельности, направленной на привлечение средств в учреждение. Идеи предназначались для самой разной целевой аудитории. Среди озвученных были кукольный театр для малышей, передача о пользе чтения на школьном радио, мобильное интеллект-турне для молодежи, реклама библиотеки с помощью использования неоновых надписей.

Одобрение комиссии вызвали такие ранее популярные, а сейчас незаслуженно забытые формы работы, как Неделя библиотеки в районе, Дни культуры разных стран, субботние концерты в библиотеке, сеансы выходного дня, некогда называемые кинолекториями.

Не обошлось и без замечаний комиссии, в основном касающихся отсутствия постановки четких задач в проектах и личном плане профессионального развития. В связи с этим члены комиссии дали соответствующие рекомендации и внесли предложения по улучшению некоторых идей. Например, привлечь к оформлению рекламы художников по граффити. Лейтмотивом слушания стала рекомендация библиотекам активнее сотрудничать с другими организациями района.

В комиссии присутствовали представители библиотечного сообщества города и власти. Среди них главный специалист управления культуры мэрии города Новосибирска Михаил Костин, начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Кировского района Татьяна Близень, а также директора и сотрудники библиотек города.

По окончании смотра авторских проектов участники пришли к выводу, что данное мероприятие окажет положительное влияние на работу библиотек, превратив их в культурные центры Кировского района, и каждый его житель будет знать, что по соседству есть библиотека!

Новость подготовлена по материалам ЦРБ им. Макаренко

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»