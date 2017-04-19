Почти 200 млн рублей получили промпредприятия региона в виде налоговых льгот

Минпромторгом Новосибирской области завершен прием документации от предприятий, подтвердивших соблюдение условий применения налоговых льгот по налогу на прибыль. По результатам работы в 2016 году шесть промышленных предприятий региона получили налоговые льготы на общую сумму 197,3 миллиона рублей.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, в 2016 году было изменено областное налоговое законодательство для промышленных предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства. Изменения приняты для повышения эффективности использования налоговых льгот.

Право на наибольшую льготу по налогу на прибыль теперь получают предприятия, участвующие в реализации проектов, включенных в реестр проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Для таких организаций ставка по налогу на прибыль составляет 13,5%. По итогам 2016 года льготную ставку по налогу на прибыль 13,5% получило ОАО «СКТБ «Катализатор» – в прошлом году предприятие было включено в реестр проектов программы реиндустриализации. С 2016 года компания реализует инвестиционный проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технология» с целью создания промышленно-технологического центра по разработке современных катализаторов и адсорбентов.

Еще одна льготная ставка по налогу на прибыль (14,5%) установлена для успешно действующих предприятий, достигнувших превышение налоговой базы отчетного периода не менее чем в 1,3 раза по отношению к налоговой базе аналогичного периода предыдущего года. Данную налоговую льготу получили пять предприятий Новосибирской области, достигнув превышения налоговой базы в 2016 году не менее чем в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом.

Налоговая льгота 14,5% предоставлена: ООО «Ангиолайн» (разработка и производство коронарных стентов), ООО «Геркулес-Сибирь» (выпуск сухих строительных смесей), ООО «Элизиум» (производство обоев), ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» (выпуск графитированных электродов, угольных электродов, катодных блоков, кокса нефтяного прокаленного и электродной массы) и АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (изготовление продукции оборонного назначения).

Для справки

Для всех предприятий установлены условия роста выручки более 10% и соблюдение уровня рентабельности от продаж выше 5%. Фактически все установленные критерии выполнены предприятиями успешно.

Предприятия, получившие налоговую льготу по итогам 2016 года:

— прирост выручки составил 4 805,4 млн рублей (темп роста – 127,1% к 2015 году);

— прирост прибыли от продаж 547,5 млн рублей (111,9% к 2015 году);

— увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль – 1 488,5 млн рублей;

— уровень рентабельности реализованной продукции в отчетном периоде – от 10% до 275%.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»