Профилактика появления клещей на участке





Зная повадки и образ жизни паразитических животных, легче избавиться от неприятного соседства с ними. Чтобы сделать свой сад-огород непривлекательным для клещей, нужно помнить, что они:

любят высокую траву, практически не выползают на оголенные участки почвы, особенно неприятны им каменистые поверхности;

предпочитают затененные места, прямые солнечные лучи выносят с трудом, а долгое пребывание на солнце и вовсе для них губительно;

передвигаются медленно, охотятся чаще всего с помощью выжидательной тактики – заползают на травинки (реже на нижние ветви кустов и деревьев), и ждут, пока мимо пройдет жертва, чтобы к ней прицепиться;

охотятся с помощью обоняния и улавливают тепло тела, поэтому скапливаются там, где человек бывает чаще всего – вдоль дорожек, возле бака с водой, скамеек и крылечек дачных домиков;

наиболее активны и многочисленны весной и осенью, вероятность быть укушенным ими в разгар лета ниже (но все же сохраняется!);

могут заноситься на участок с животными и птицами, приползать с прилегающих лесных и луговых территорий, попадать с соседских участков, особенно если те заросли травой.

Для создания эффективной преграды на пути клещей к дачному участку, нужно регулярно выкашивать траву по его периметру (шириной не менее метра), убирать лишнюю растительность и сорняки внутри территории, не допускать скопления слоя листвы и ботвы. Густую растительность в непосредственной близи скамеек и беседок, даже если это ягодные кусты, тоже стоит убрать. Засыпание расчищенных мест щебнем или щепой не даст траве вырасти вновь.

Если на участке есть дачный домик и хозпостройки, возле их стен полезно сделать отмостки (лучше всего из бетона). Нежелательно также, чтобы ветви каких-либо кустов задевали стены, по ним клещи могут пробраться внутрь строений. Такие ветви лучше отпилить или собрать в пучки, отклонив от стен.

Основные дорожки (например, от калитки до дома), по которым чаще всего перемещаются хозяева дачи, должны быть настолько широки, чтобы при передвижении по ним никакая растительность не задевала о ноги (в том числе цветы). Это лишит проникших на участок клещей возможности прицепляться к телу потенциальной жертвы. Дорожки можно засыпать гравием, выложить камнем или забетонировать, но и просто оголенная земля удержит паразитов от попытки перемещения по ней.

От попадания на участок бродячих и диких животных отчасти спасет забор. Но он, конечно же, не избавляет от необходимости регулярно проводить дератизацию (уничтожать крыс и мышей), если грызуны здесь были замечены. Полезно также применять средства для отпугивания птиц.

Нельзя забывать и о сельскохозяйственных животных, если таковые на даче имеются. Для всех видов скота и птицы есть специальные препараты против клещей. Если на дачу привезены домашние питомцы, их тоже нужно обрабатывать противоклещевыми средствами и регулярно осматривать их шерстные покровы.

Уважаемые жители!

Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики в защите от клещей. Проводите само — и взаимоосмотры одежды каждые 10-15 минут для обнаружения клещей.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:

На территориях садоводческих товариществ необходимо:

-расчищать прилегающую территорию от мусора, валежника, сухостоя в радиусе 50-100 м вокруг периметра;

-косить и расчищать от травяной растительности территории;

-ограждать территорию забором, полосой зелёных насаждений или другим естественным ограждением по периметру;

-провести акарицидные обработки территорий с проведением контроля её эффективности.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»