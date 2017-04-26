Прокуратура Заельцовского района г.Новосибирска информирует о приеме представителей хозяйствующих субъектов в рамках проведения Всероссийского дня приема предпринимателей

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры, исполнения распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации информируем, что в прокуратуре Заельцовского района по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, д. 27а, ежемесячно (каждый первый вторник месяца), начиная с 04.04.2017, будут проводиться мероприятия по приему представителей хозяйствующих субъектов в рамках проведения Всероссийского дня приема предпринимателей.

Лицами, уполномоченными на прием предпринимателей, назначены заместители прокурора района Иванов А.Н. (по вопросам соблюдения федерального законодательства) и Папантонопуло Н.А. (по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства).

График приема следующий:

— с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 45 мин. — Иванов А.Н. (кабинет № 1);

— с 13 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. — Папантонопуло Н.А. (кабинет № 2).

При необходимости предварительная запись на прием во Всероссийский день приема предпринимателей будет осуществляться по телефону 226-08-05.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»