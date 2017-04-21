Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска информирует

28.02.2017 приговором мирового судьи Железнодорожного района к уголовной ответственности привлечен гражданин Меренов за использование заведомо подложных документов для зачисления ребенка в школу.

Данный судебный процесс приобрел широкий общественный резонанс, однако факт привлечения к уголовной ответственности, широко освещенный в средствах массовой информации, не останавливает родителей на пути к стремлению обучать детей в выбранных ими образовательных организациях Железнодорожного района.

Так, по результатам прокурорской проверки, проведенной по обращению руководителя одной из образовательных организаций района, вновь выявлен факт использования отцом потенциального первоклассника заведомо подложного документа (свидетельства о регистрации по месту пребывания), который был предоставлен им в учебное учреждение в качестве доказательства того, что его ребенок имеет право обучаться именно в этой образовательной организации.

Благодаря бдительности руководителя учебного учреждения прокуратурой района раскрыт факт совершения уголовно наказуемого деяния и материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. 03.04.2017 уголовное дело возбуждено, его расследование взято прокуратурой на контроль.

Прокурор района — старший советник юстиции А. В. Стафиевский

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»