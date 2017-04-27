Работникам образовательного центра «Горностай» вручили юбилейные медали

25 апреля в образовательном центре «Горностай» состоялась церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Новосибирской области» работникам сферы образования. Мероприятие открыл первый заместитель главы администрации Советского района города Новосибирска Александр Павлович Кулаев. На церемонии присутствовали преподаватели, работники дошкольных учреждений, учащиеся и родители.

Отдел образования

фото предоставлены образовательным центром «Горностай»

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»