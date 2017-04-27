Реализация приоритетного проекта «Формирование современной комфортной среды»

25 апреля состоялось заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной среды», на котором обсудили выполнение программы и предложения, поступившие от жителей.

В 2017 году по результатам решения общественной комиссии планируется благоустройство Михайловской набережной. На сегодняшний день выполнена разработка дизайн-проекта — благоустройство 7,5 га на общую сумму 140 миллионов рублей. Дизайн-проект набережной разработали специалисты КБ «Стрелка» (Москва) в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А» с учетом рекомендаций участников проектного семинара, прошедшего 10 марта. Предварительный вариант размещен на муниципальном портале города Новосибирска в новостной ленте и в разделе «Документы»: http://green.novo-sibirsk.ru/fullnews.aspx?itemID=13 . Предложения и рекомендации от жителей принимаются до 14 мая.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города организована работа по разработке проекта муниципальной программы благоустройства дворов, осуществлен сбор предложений от жителей города. С основными производителями детских городков и спортивных площадок проведены рабочие встречи, подготовлены коммерческие предложения, на базе которых разрабатываются технические задания для проведения конкурсных процедур. В ближайшее время департамент проведет конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и заключению контрактов. К работам по благоустройству дворовых территорий запланировано приступить 15 июля.

Кроме того, 22 апреля департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии в рамках общегородского субботника на объектах, включенных в проект муниципальной программы, провели экологическую акцию «Мой! Новосибирск».

С 22 марта по 21 апреля прошли общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В департамент культуры спорта и молодежной политики от новосибирцев поступило шесть предложений по благоустройству общественных территорий в 2017 году. Они будут рассмотрены при формировании муниципальной программы на 2018-2022 гг., в текущем году по результатам общественных обсуждений, прошедших в марте, запланировано благоустройство одной общественной территории — Михайловской набережной.

В департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города поступило 13 предложений заинтересованных лиц и организаций по проекту муниципальной программы. Комиссией принято решение рассмотреть включение предложенных дворовых территорий в рамках формирования муниципальной программы на 2018-2022 гг. Также принято предложение о комплексном благоустройстве целых кварталов, а не отдельно взятых дворов. Так, по обращению жителя, дома № 48, 50, 42/1 на ул. Высоцкого решено исключить из программы благоустройства на 2017 год и перенести в программу на следующий год для доработки проекта с учетом комплексности благоустройства придомовых территорий.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»