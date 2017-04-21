Ребята из школы №112 будут нести вахту памяти на Монументе Славы 9 мая

В октябре 2016 года старшеклассники из школы № 112 в ходе ежегодного мероприятия «Вахта Победы» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы» заняли первое место среди школ Советского района. По решению Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска наши ребята будут нести почетную вахту в день 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Юных патриотов подготовил преподаватель ОБЖ школы № 112 Николай Николаевич Фиськов.

Поздравляем ребят и их руководителя с высокой честью!

Отдел образования

фото предоставлены школой № 112

Скачать

















Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»