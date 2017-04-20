Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(5 апреля 2017)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 236 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е ул., 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей

проспект 19, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Моторная ул. 55 , 2

× 10 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ЭНЕРГИЯ».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/2к3, 0,9 × 9,2 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Л.А. Панковой.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект

230а, 0,25 × 0,47 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 0,14 × 1,3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект

230а, 0,6 × 6,35 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 2,85 × 3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный

проспект 230а , 0,29 × 1,85 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. 151к1, 1 × 1 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. 151к1, 0,5 × 6,42 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 0,82 × 3,65 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Золотая Нива».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73 , 1 × 5,5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Суши Маке 1».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль ул. 16 , 1,5 × 1,5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Гевор».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Одоевского ул. 6к1 , 1,24 × 1,45 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем С. В. Ковалевым.

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1, 1 × 1 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1, 1 × 12,88 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 1,2 × 8 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 1,2 × 2,4 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 1,2 × 8,0 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 1,18 × 3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 1,18 × 1,53 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 1,18 × 1,53 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 1,2 × 7 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Оазис — спа».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 15 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. , 3 × 6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АДВ Медиа».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1 , 0,91 × 5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк «Левобережный» (ПАО).

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248/1, 1,2 × 4,6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 4, 1,3 × 2,6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 4, 1,3 × 1,3 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 100, 1 × 3,95 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/3 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 12, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 8б , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост , 3 × 6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 3 × 6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 3 × 6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 85 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 89/8 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 62/1 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль — пр. Димитрова, 3 × 6 × 3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 56, 1,2 × 1,8 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 19 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 9 , 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 18 , 3 × 6 × 4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 29, 3 × 6 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 63а , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Колыванское шоссе, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 11а , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 301 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул., 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 182, 2,02 × 4 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ПАО «Межтопэнергобанк».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 2/2к2 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Гэллэри Сервис».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 12 , 1,3 × 8,93 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Новосибэкспресс».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1 , 1,2 × 15,5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ключик Замочек».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1 , 0,42 × 3,5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1, 0,42 × 3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 108/2 , 1,25 × 2 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем О. С. Кутафиной.

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е ул., 2 × 3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АДВ Медиа».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а , 0,41 × 2,7 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Евро Ломбард».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Танкова, 39 ул., 3 × 6 × 4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 16 , 3 × 6 × 6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Гарина-Михайловского площадь, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 25 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 146 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 93 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 103 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 27 , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул. , 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 177к2, 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3 × 6 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 0,9 × 0,9 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 2 × 2 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 0,9 × 0,9 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 0,4 × 5,2 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 0,4 × 5,2 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2 × 2,3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2 × 2,3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30 , 0,2 × 5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дентал — Сервис на Блюхера 30».

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»