«Росатом» подтвердил участие в «Технопроме-2017»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» примет участие в V международном форуме «Технопром-2017», который пройдёт в Новосибирской области с 20 по 22 июня.

Заместитель Генерального директора – директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков подтвердил участие корпорации. «Технопром» превратился в один из крупнейших мировых форумов по новым технологиям, стал площадкой, где обсуждаются реальные проблемы технологического развития не только России, но и других стран», – в частности, отметил Вячеслав Першуков.

Напомним, что открыта регистрация участников на V международный форум «Технопром-2017». Участников приглашают заполнить регистрационную форму на сайте форума.

Международный форум технологического развития «Технопром-2017» пройдет в Новосибирской области в пятый раз. Форум будет посвящён тематике новой промышленной революции, он пройдёт под девизом «Делай в России!».

Концепция предстоящего мероприятия утверждена заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, возглавляющим оргкомитет форума. Главная цель предстоящего мероприятия – разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики.

Организаторы форума: Правительство Российской Федерации, Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном форума «Технопром».

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»