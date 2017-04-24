Школьники Кировки собрали 1120 кг макулатуры

В школе №198 прошла экологическая акция «Сдай макулатуру, защити планету».



В течение трёх дней — с 17 по 21 апреля — школьники приносили бумажные и картонные изделия в школу, где организаторы вели учёт собранного материала от каждого класса. Ребята приносили старые книги, журналы, газеты, тетради, коробки различных размеров.

Помимо сбора был объявлен конкурс: класс, который собрал более всех макулатуры, получит ценный приз. По итогам подсчёта лидером стали сразу два класса: 2«А» и 6«А». Второклассники получили книги из серии «Школьная библиотека», а шестиклассники — билеты на фильм «Веря первых» о космонавте Алексее Леонове и его напарнике Павле Беляеве.

Но и на этом организаторы не ограничились. Выяснилось, что больше всех материалов собрала Татьяна Форат из 6«А». За это ей будет вручена персональная грамота.

Акция была проведена при поддержке школы №198, депутата Совета депутатов Александра Тарасова и ТОС «Палласа».

Благодарим организаторов и участников!

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»