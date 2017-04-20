В Новосибирске проводится смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий объектов благоустройства, посвященный празднованию Дня города.

Смотр-конкурс организует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В нем примут участие управляющие организации всех районов города. Он будет проходить в два этапа: районный — до 31 мая и городской — с 8 по 30 июня.

Жюри оценит конкурсные объекты согласно акту проверки санитарно-технического состояния многоквартирных домов, придомовых территорий и благоустройства по следующим критериям:

— санитарное и техническое состояние фасадов, цоколей, отмосток, приямков;

— техническое состояние системы водостоков;

— санитарное состояние дворовой территории и техническое состояние малых архитектурных форм;

— санитарное и техническое состояние контейнерных площадок;

— санитарное и техническое состояние лестничных клеток, в том числе их освещенность с использованием энергосберегающих приборов;

— санитарное и техническое состояние мусоропроводов, лифтов, подвальных помещений;

— творческий подход в оформлении придомовой территории;

— инструктирование населения о правилах пожарной безопасности.

Городская конкурсная комиссия с участием представителей администраций районов проведет осмотр объектов и оценит их по пятибалльной шкале по каждому критерию.

Победителями конкурса станут три жилищные организации, набравшие максимальное количество баллов в городском этапе. Коллективы этих организаций будут награждены Почетной грамотой мэрии и денежными премиями (первое место — 200 тысяч рублей, второе место — 180 тысяч рублей, третье место — 160 тысяч рублей). Кроме того, состоится премирование работников жилищных организаций — участников смотра-конкурса, не занявших призовые места (общий фонд премирования — 360 тысяч рублей).

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»