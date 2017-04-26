Сообщение о демонтаже нестационарных объектов в Ленинском районе

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного

объекта (киоска серого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,

ул. Колхидская, (11), информирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.

Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов

города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном

порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города

Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.

В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска будет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о

нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации О. П. Клемешов

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»