Сообщение о демонтаже нестационарных объектов в Ленинском районе

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска серого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Колхидская, (11), информирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска будет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации О. П. Клемешов
Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»