Субботник на территории Советского района

Сегодня, 22 апреля, в Новосибирске проходит общегородской субботник.

Наряду с активными жителями и членами советов ТОС на уборку района вышли муниципальные служащие. По традиции, в преддверии майских праздников силами сотрудников администрации Советского района наведен порядок на четырех памятных объектах: в парке «Вальс Победы» возле ДК «Академия», на мемориале «Ушедшим в вечность- вечная память» в Нижней Ельцовке, на мемориальном комплексе «Алеша Победитель» и в Сквере памяти павших в годы Великой Отечественной войны на ул. Русской.

Отдел общественных связей

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»