Тяжелоатлетка из Кировки вернулась с серебром Европы

Татьяна Алеева завоевала серебряную медаль на чемпионате в весовой категории до 63 кг.

Чествование спортсменки прошло 18 апреля в родном для нее клубе «Голливуд» Кировского района. Девушка организовала короткий мастер-класс для юных тяжелоатлетов, пообщалась с поклонниками и приняла поздравления вместе со своим наставником Мисаком Папикяном.

– Награду высшей пробы завоевать мне пока не удалось, но я вообще никак не расстроилась, – призналась Татьяна Алеева. – Ведь я смогла одержать победу над собой и превзойти свою главную соперницу, за которой давно «гонялась». Я говорю о Тиме Туриевой. А когда поставленных целей достигаешь, все же чувствуешь себя победителем!

Мастер спорта России международного класса также пожелала ребятам успехов и посоветовала искать в себе силы преодолеть неудачи и прислушиваться к тренерам. Отметим, чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел 2 – 8 апреля в Сплите (Хорватия). Татьяна Алеева показала второй результат в трех видах программы – в рывке (98 кг), точке (125 кг) и двоеборье (223 кг). Опередила ее лишь румынка Лоредана Тома (суммарный результат 226 кг). Замкнула тройку лидеров также наша соотечественница Тима Туриева, представитель Республики Северная Осетия (218 кг).

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»