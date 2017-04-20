В Кировском районе будет реализовано 13 муниципальных грантов

Проекты, предложенных к реализации кировчанами, связаны с благоустройством территории района, организацией праздничных мероприятий, развитию толерантности, семейных ценностей. Так, например, проект «Не бывает напрасным прекрасное» Наталии Поповой, председателя ТОС «Палласа», направлен на поддержку инициативных жителей, которые активно занимаются озеленением придомовых территорий. Зачастую победители районных конкурсов «Лучший зеленый двор», «Лучшая усадьба», «Лучший цветник» получают весьма скромные подарки из-за ограниченности бюджета. Инициаторы проекта планируют приобретение уличных вазонов, которые украсят придомовые территории победителей конкурса.

Другой грант в виде субсидий получила Татьяна Красилова, председатель ТОС им. Громова. Благодаря ее проекту «Фестиваль “Самоцветы”» на территории микрорайона пройдет творческий фестиваль, где смогут принять участие все жители. Для полноценной реализации данного проекта необходима установка невысокой сцены: так кировчане смогут делиться своими талантами и представлять их жюри не только в рамках фестиваля, но и в дальнейшем.

Еще один проект, заслуживший одобрения конкурсной комиссии написан организацией «Союз Кировчан». В рамках него в районе продолжит реализовываться проект «Безымянная высота 224.1». В течение полугода учащаяся молодежь проходит массу отборочных этапов, по завершении которых отправляются в поселок Бетлица Калужской области, где посещают мемориал сибирякам-гвардейцам.

Победителей приветствовали члены конкурсной комиссии мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заместитель мэра Валерий Шварцкопп, депутат Совета депутатов города Александр Бестужев. Они отметили креативность и качество всех грантов, поданных на рассмотрение, и поздравили победителей. В этом году конкурс проводился в 17-й раз по трём номинациях: «Город дружбы» (13 проектов), «Город соседей» (38 проектов), «Активный город» (62 проекта). Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на грантовую поддержку в виде субсидий, составила 14,25 млн рублей.

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»