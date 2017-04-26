В Новосибирской области идет подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 2017 года

В регионе ведется активная подготовка к проведению летней оздоровительной кампании, сообщает министерство социального развития Новосибирской области. В летний период 2017 года планируется организовать работу 80 загородных организаций отдыха детей и провести 46 областных профильных смен.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Новосибирской области, и наша задача сделать так, чтобы это лето стало определенным знаком качества нашей работы. Для повышения уровня безопасности детей в детских оздоровительных учреждениях мы планируем начать приемку лагерей в более ранние сроки, чем обычно, чтобы руководители учреждений имели возможность максимально устранять замечания и предписания. Уже сейчас на всех уровнях идет активная подготовка. В большинстве организаций отдыха и оздоровления начинаются ремонтные работы, приобретается необходимый инвентарь и оборудование», – отметила и.о. министра социального развития региона Елена Бахарева.

Для обеспечения общественного контроля за организацией отдыха и оздоровления детей формируется специальный общественный совет. В его состав запланировано включение экспертов в сфере организации детского отдыха и оздоровления, представителей общественных организаций, родительских комитетов, педагогической общественности.

Напомним, что 28 марта Губернатор Владимир Городецкий постановление Правительства № 123-п, согласно которому приоритетными направлениями при организации отдыха детей на территории региона являются обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, а также организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей из многодетных, неполных малоимущих семей и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства. Уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, реализующим организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в регионе, определено министерство социального развития.

Для справки

Средства областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления предусмотрены государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы». За счет средств областного бюджета финансируется приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация проезда к месту отдыха и обратно, проведение областных профильных смен.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»