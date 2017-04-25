В Новосибирской области начнется массовое благоустройство территорий общественных кладбищ

Санитарное состояние всех общественных кладбищ Новосибирской области должно быть улучшено. Об этом Губернатор Владимир Городецкий заявил на еженедельной встрече со СМИ 25 апреля, отвечая на вопрос журналистов.

Владимир Городецкий напомнил, что на 25 апреля в этом году пришёлся Родительский день – один из православных праздников, поминальный день, когда принято посещать кладбища, где находятся могилы родных и близких. Глава региона сообщил, что он дал поручение подготовить план мероприятий по благоустройству кладбищ, определить размер возможных субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на благоустройство мест массового захоронения людей. Губернатор пояснил, что эта программа будет рассчитана не на один год, и что все кладбища Новосибирской области должны быть приведены в современный вид, обустроены и облагорожены.

Благоустройство территорий общественных кладбищ предполагает не только уборку мусора и листвы, но и покраску пилонов, установку декоративных ограждений, а также восстановление бесхозных могил и поправку памятников, озеленение мест захоронения.

Кроме того, работы по благоустройству кладбищ должны быть активизированы и в преддверии Дня Победы. «Во всех районах Новосибирской области существуют могилы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех, кто ушёл из жизни во время войны и после неё. Многие захоронения с течением времени по разным причинам остались без должного ухода. Мы не должны быть чужими в такой ситуации», – отметил Владимир Городецкий, призвав к участию в облагораживании кладбищенских территорий всех жителей региона.

Губернатор выразил благодарность молодёжным военно-патриотическим и добровольческим организациям за проведённую в прошлые годы вахту памяти «Путь к обелиску» по восстановлению и уходу за захоронениями участников Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий по благоустройству волонтёры убирали территорию вокруг памятников и памятных мест, расчищали аллеи, убирали мусор и скошенную траву, восстанавливали и облагораживали надгробия.

В 2017 году в бюджете Новосибирской области заложено 15 млн руб. на оказание индивидуальной помощи родственникам участников Великой Отечественной войны по приобретению памятников. На сегодня оформлено 246 заявок на получение такой помощи, по 206 из них уже оказана помощь.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»