В Новосибирской области прошла акция «100 баллов для победы»

Всероссийская акция «100 баллов для победы», приуроченная к Году экологии в России, прошла 25 апреля в гимназии № 12 г. Новосибирска. Участников акции, посвященной подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, поприветствовал министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

По словам Сергея Нелюбова, впервые акция «100 баллов для победы» стартовала в Новосибирской области в 2016 году. «Акция призвана показать старшеклассникам, что получить 100 баллов на ЕГЭ – это реально, опираясь на школьные знания. Подчеркну, что для выпускников Новосибирской области это нередкий результат. В 2015 году количество 100-балльников в регионе составило около 50 учеников, в 2016 году таких ребят было уже более 70. Верю, что в этом году еще больше новосибирских школьников добьются высокого результата на ЕГЭ», — отметил министр образования.

Также Сергей Нелюбов посетил мастер-класс по химии, который провела выпускница гимназии № 12 2016 года Дарья Петухова, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету.

Завершилась акция посадкой деревьев на территории учебного учреждения.

Для справки

Впервые акция стартовала в апреле 2015 года в городе Санкт-Петербурге, тогда в ней приняло участие более 50 регионов РФ. В 2016 году к акции присоединились ещё около 20 субъектов. В рамках акции проводятся круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, на которых выпускники прошлого года, получившие 100 баллов на ЕГЭ, делятся со старшеклассниками и родителями своим опытом успешной подготовки к экзаменам, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию экзаменационных работ.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»