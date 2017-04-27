В Октябрьском районе пройдет акция «Георгиевская ленточка»

Завтра, 28 апреля, с 13.00 в Октябрьском районе у памятника Борису Богаткову (пересечение улиц Б. Богаткова и Кирова) начнут раздавать георгиевские ленточки.

Акция откроется торжественным мероприятием с возложением цветов к памятнику, минутой молчания, приветственными словами почетных гостей. В церемонии примут участие ветераны, представители учреждений молодежной политики, высших и среднеспециальных учебных заведений города, молодежных советов и других молодежных организаций.

В 14.00 волонтеры раздадут ленты горожанам на площади им. Ленина, а в 15.30 — на площади им. Калинина.

Организатором акции является комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, МКУ «Территория молодежи». Дополнительную информацию о проведении акции на данных площадках можно получить у и. о. директора учреждения Галины Сергеевны Ивченко (206-38-91).

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»