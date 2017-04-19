В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» проводится установка и замена индивидуальных приборов учета электрической энергии

Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального



жилищного фонда города Новосибирска!

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, проводится установка и замена индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска.

Индивидуальные приборы учета устанавливаются в муниципальных квартирах бесплатно за счет бюджета города Новосибирска.

Следует иметь в виду, что не принимаются заявки от собственников приватизированных квартир. В квартирах, в которых имеются жилые помещения, относящиеся к муниципальному жилищному фонду города Новосибирска и жилые помещения, принадлежащие другим собственникам, установка и замена индивидуальных приборов учета в местах общего пользования не предусмотрена.

Просим подавать заявки на установку и замену индивидуальных приборов учета в Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу ул. Трудовая, 1, каб. 319 или по телефону 228-88-64.

При отсутствии индивидуальных приборов учета в жилых помещениях начисляются повышающие коэффициенты к нормативам потребления электрической энергии и воды. Эти повышающие коэффициенты применяются на основании Постановления Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг. Величина повышающего коэффициента с 1 января 2017 составляет – 1,5. Повышающие коэффициенты будут начисляться до установки приборов учета.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»