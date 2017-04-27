В Советском районе почтили память пострадавших от чернобыльской катастрофы

26 апреля у памятника пострадавшим от воздействия радиации состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине чернобыльской трагедии. Собравшихся почтить память пострадавших от чернобыльской катастрофы поприветствовали руководитель Сибирского регионального союза «Чернобыль» Александр Яковлевич Торопов, заместитель главы администрации Советского района Игорь Иванович Цеханович, директор Новосибирского политехнического лицея Виктор Викторович Эллерт, а также ликвидаторы последствий катастрофы — Борис Иванович Карепанов и Николай Викторович Переделкин.

Присутствующие возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших и умерших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС минутой молчания.

Одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества произошла ночью 26 апреля 1986 года. Реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС взорвался и выбросил радиоактивные вещества в северную часть Украины, пострадали также Белоруссия, Прибалтика, Польша, Швеция, Финляндия и ряд других стран. Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим. Эта авария – крупнейшая за всю историю ядерной энергетики как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу.

Отдел общественных связей

фото Дины Вагиной

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»