Ветеранам Кировки вручили медали в честь 80-летия области

Церемония вручения стала одним из мероприятий, посвященных юбилею Новосибирской области.

Юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» были впервые вручены в Кировском районе. Андрей Гончаров, глава администрации Кировского района, поблагодарил ветеранов за их неуемное желание работать, развиваться и обучать молодое поколение трудностям жизни собственным примером. К его словам присоединился депутат Совета депутатов Сергей Трубников. Памятные медали были вручены ветеранам-труженикам тыла, а также жителям, помогающим сохранять память о событиях Великой Отечественной войны.

Торжественное событие также стало продолжением череды мероприятий в рамках Эстафеты патриотизма поколений. Так гости стали участниками пленума-урока исторической памяти, посвященному подвигу тружеников тыла. Участников приветствовали председатель городского Совета ветеранов Владимир Полещук, а также председатель Совета ветеранов Кировского района Валентины Левченко. Гостям пленума напомнили значимость подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, когда Кировский район стал эпицентром эвакуированных заводов. С 1942 года после налаживания производств город ежесуточно шил одежду на два полка, одевал в шинели 1,5 батальона и обувал 2 батальона в валенки, а также производил 125-130 радиостанций различного назначения. За всю войну предприятия Новосибирска изготовили 15 797 самолетов, 125 миллионов снарядов и мин, на субботниках и общегородских мероприятиях собрали более 2 миллиардов рублей, 3 194 единицы оборудования (75% от Новосибирска), 33 тысячи артиллерийских и реактивных снарядов.

Историю становления ветеранского движения на предприятиях вспомнили ветеранских организаций завода «Тяжстанкогидропресс» и «Новосибирский оловянный комбинат», вместе охватывающие более 1000 человек. От лица молодежи к аудитории обратилась Мария Игошкина, глава Общественного молодежного совета Кировского района, заверив представителей мудрого возраста в том, что актив совета будет продолжать социально-ориентированную работу и поддерживать ветеранов Кировки.

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»