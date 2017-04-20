Ветеранам-общественникам вручили медали «80 лет Новосибирской области»

20 апреля в конференц-зале администрации Советского района ветеранам-общественникам Советского района были вручены медали «80 лет Новосибирской области».

В ходе мероприятия благодарственным письмом администрации за многолетнюю просветительскую работу со старшим поколением в районном клубе «Общение» был награжден доктор медицинских наук, профессор Сергей Влаильевич Казначеев, который регулярно проводит лекции о по здоровому образу жизни, самосовершенствованию и позитивному мышлению для людей зрелого возраста.

Заслуженные слова признательности общественникам сказал заместитель главы администрации Игорь Иванович Цеханович.

Отдел общественных связей

фото Юлии Орловой

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»