Владимир Городецкий: «В сфере благоустройства предстоит много системной работы»

Около 800 сотрудников Правительства Новосибирской области приняли участие в традиционном весеннем субботнике, состоявшемся 22 апреля на набережной Новосибирска. На субботник, прошедший в городах и районах области, вышли десятки тысяч неравнодушных новосибирцев.

«С каждым годом растет число жителей, которые хотят сделать свой город, свою улицу, свой двор чище и лучше. Сегодня на традиционную весеннюю уборку вышли тысячи людей по всей области. Конечно, еще много предстоит системной работы в сфере благоустройства, в Новосибирске, и районных центрах, в городах и сельских поселениях. Но уже сейчас люди откликнулись на призыв навести чистоту, привести территорию в необходимое санитарное состояние. Буквально за несколько часов сделано очень большое дело», – отметил по итогам акции, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ, Владимир Городецкий.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»