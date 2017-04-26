Владимир Городецкий возложил цветы на могилу Ростислава Шило

Губернатор Новосибирской области в годовщину со дня кончины директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило почтил его память возложением цветов на Заельцовском кладбище.

Напомним, почётный житель Новосибирска, депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор Новосибирского зоопарка, Заслуженный работник культуры России, Ростислав Шило скончался после тяжёлой болезни в ночь на 27 апреля 2016 года в возрасте 75 лет.

В Новосибирском зоопарке Ростислав Шило прошёл путь от ветфельдшера до директора, проработав в этом учреждении 55 лет. При жизни он был награждён орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». После смерти имя Ростислава Шило было присвоено Новосибирскому зоопарку.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»