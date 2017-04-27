Воспитанники «Созвездия» готовятся к поездке в Германию

С 8 по 15 мая три воспитанника МКУ г. Новосибирска «Созвездие» в рамках молодежного обмена учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, посетят немецкий город Мюнхен.

Поездка организована по приглашению союза русскоговорящей молодежи Германии.

Российская делегация побывает в интересных местах, ознакомится с деловой и культурной жизнью города, пообщается с жителями столицы Баварии. Кроме того, запланирована экскурсия в один из концентрационных лагерей времен Великой Отечественной войны, ставший символом тех страшных лет, но сохраняемый как музей и напоминание о фашизме.

Такие поездки становятся традиционными. Два года назад воспитанники МКУ г. Новосибирска «Созвездие» также посещали Мюнхен, сохранив о городе самые приятные воспоминания. Одним из самых впечатляющих моментов стало посещение завода, выпускающего автомобили BMW.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»