Юные пожарные Советского района заняли III место в городском конкурсе

25 апреля в ДК им. Октябрьской революции проходил городской конкурс художественного самодеятельного творчества юных пожарных города Новосибирска «Сохраним планету от ЧС!». Ребята из школы №119 ( Иван Церегородцев, Дарья Руш, Екатерина Хрунжева, Александр Белоусов, Артем Бельский, Виталий Рубцов , Полина Гостеева, Виктория Кириллова) заняли почетное III место.

К выступлению команду подготовили педагоги школы Лазаренко И.А., Прокопьев Р.А.

От души поздравляем ребят и их наставников!

Отдел образования

фото Ирины Лазаренко

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»