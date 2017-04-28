Жителей Новосибирской области приглашают на ярмарку «Искитимская»

Универсальная оптово-розничная ярмарка «Искитимская» пройдет в Искитимском районе 29 апреля при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Ярмарка приурочена к предстоящему 80-летию Новосибирской области.

Жителям региона представят мясную продукцию, рыбу и рыбные деликатесы, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло и другие продукты питания в широком ассортименте по оптовым ценам и ценам товаропроизводителей. Кроме того, гостям ярмарки предложат промышленные товары, а также товары для садоводов и огородников. Также будет организована концертная программа художественных коллективов районов участников ярмарки.

В ярмарке примут участие более 200 предприятий из Искитимского, Колыванского, Маслянинского, Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов, а также из Бердска, Искитима, Оби и Новосибирска.

Ярмарка пройдет в г. Искитиме на улице Пушкина, режим работы – с 9.00 до 18.00.

Для справки

Ежегодно на территории Новосибирской области проводятся ярмарки различных направлений: сельскохозяйственные, продовольственные, школьные, садоводческие и другие. Организация ярмарок и расширенных продаж является действенным рычагом для обеспечения населения продукцией по низким ценам и насыщения потребительского рынка товарами местных товаропроизводителей. В ежедневном режиме работают три социальные ярмарки (областная социальная ярмарка и 2 городские социальные продовольственные ярмарки). На социальных ярмарках организовано более 120 торговых отделов для реализации жителям продуктов питания по ценам на 15-25 % ниже средних розничных цен, сложившихся на территории Новосибирской области.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»