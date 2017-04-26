Журналистов региона приглашают к участию в областном конкурсе «СМИ против террора»

Областной конкурс социально значимых материалов средств массовой информации «СМИ против террора» стартовал в Новосибирской области – положение о конкурсе утверждено в Правительстве региона 25 апреля. Победители будут награждены ценными призами и дипломами.

Участниками могут стать журналисты областных, городских и районных средств массовой информации Новосибирской области. Конкурс проводится в четырех номинациях – «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший материал в интернет-СМИ», «Лучшая печатная публикация в областных и городских СМИ» и «Лучшая печатная публикация в районных СМИ».

Работы будут оцениваться по ряду критериев – актуальность и глубина разработки темы, эффективность и действенность материала, литературное оформление текста и пр.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на бумажных или электронных носителях по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, к. № 416, управление информационных проектов Новосибирской области. Итоги конкурса будут подведены не позднее 16 октября 2017 года.

Положение о конкурсе доступно для ознакомления на управления информационных проектов Новосибирской области. Информацию можно уточнить по телефону 218-16-53.

Для справки

Цель конкурса «СМИ против террора» – выявление произведений, вызывающих общественный резонанс, формирующих осмысление терроризма, как проблемы, требующей решения совместными усилиями.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»