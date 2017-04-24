19 апреля, по многочисленным просьбам клиентов, техническим специалистом Лакокрасочного завода «ОЛИВА» Добровым Андреем был проведён бесплатный вебинар, посвящённый «Секретам утепления и реставрации деревянных домов современными материалами. Технология ‘Теплый шов”». Подробно были освящены вопросы применяемости специальных акриловых герметиков Акцент и Терма-Чинк в самой технологии, рекомендации по их нанесению, а также в процессе доклада были даны ответы на вопросы участников. Подробнее с видеозаписью вебинара и материалами презентаций вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.https://cloud.mail.ru/public/3qim/WBwXTZPyh