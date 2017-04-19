1С-Отчетность – мигрируйте в лучшее!

Бухгалтерская и налоговая отчетность – обязательный атрибут любого современного предприятия, будь то крупный бизнес или ИП. С каждым годом сдача отчетности контролируется все жестче. Всем известно, что за нарушение сроков сдачи отчетности руководителя или главного бухгалтера оштрафуют, а не соблюдение сроков сдачи налоговых деклараций повлечет за собой штрафы, накладываемые на организацию. Как снизить нагрузку на бухгалтера и минимизировать риски для предприятия в период отчетности и не только? Установите «умный» сервис 1С-Отчетность и сдавайте отчетность без ошибок, во время и с первого раза. 1С-Отчетность – это программный продукт, который позволяет сдавать отчетность прямо из вашей программы 1С:Бухгалтерия. Вам не надо выгружать данные в стороннюю программу. Во-первых, отправка отчетности будет происходить в разы быстрее. Во-вторых, снизится процент ошибок и количество затраченных нервов. 1С-Отчетность постоянно развивается, дополняется новым функционалом и всегда соответствует последним изменениям закона РФ: у вас не будет проблем с контролирующими органами. Мигрируйте в лучшее! Если вы пользуетесь услугами другого оператора, то у вас есть возможность перейти на 1С-Отчетность, не дожидаясь срока окончания действующего договора с другим оператором связи. Год использования 1С-Отчетности будет действовать с момента окончания лицензии на другое решение, а пользоваться 1С-Отчетностью Вы начнете сразу. Вы – индивидуальный предприниматель? Тогда наше предложение 1С-Отчетность – для вас будет еще выгоднее. Только в апреле Индивидуальные Предприниматели могут приобрести 1С-Отчетность по сниженной цене 1200 рублей и пользоваться абсолютно всеми возможностями сервиса без ограничений в течение следующих 12 месяцев. Узнайте больше о функциях и льготах при подключении у специалистов 1С:Апрель Софт!