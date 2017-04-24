«1С:Предприятие 8.3.10» ‒ 142 новых функции и 15 задач по оптимизации режимов работы

Платформа «1С:Предприятие» обновлена до редакции 8.3.10. Оригинальный интегрированный механизм позволяет пользователям обмениваться сообщениями и видеозвонками, новый вид диаграмм и отображений табличных документов делают отчеты еще информативнее. Приобрести новинку можно в компании «1С-Рарус». Новая редакция платформы бесплатно доступна пользователям системы «1С:Предприятие 8» в порядке обновления. Тем, кто использует версию ПРОФ и выше, необходимо наличие действующего договора «1С:ИТС». Всего в версии 8.3.10 реализованы 142 новых функции и 15 задач по оптимизации режимов работы. Мы выбрали 8 основных особенностей платформы «1С:Предприятие 8.3.10»: 1. Механизм «Система взаимодействия» позволяет пользователям общаться друг с другом, обмениваясь текстовыми сообщениями или видеозвонками. 2. Новые точечные и пузырьковые диаграммы отображают данные более наглядно. 3. Побитовые логические операции ускоряют обмен с торговым оборудованием. 4. Три режима основного окна приложения — рабочее место, полноэкранное рабочее место и киоск — созданы для эффективного использования пространства экрана, особенно в тех случаях, когда приложение запускается на специализированных устройствах. 5. Новые режимы отображения основного окна помогут в создании специфических интерфейсов: кассира, киоск самообслуживания и т.д. 6. Масштабирование в диапазоне от 50% до 400% поможет пользователям легко подстраивать интерфейс программы под индивидуальные особенности. 7. При создании расширений можно указать их тип: исправление, адаптация или дополнение, что позволит структурировать расширения по выполняемым функциям и влиять на порядок их подключения. 8. Возможность выгрузки в файлы XML исключительно измененных объектов ускорит процесс выгрузки, особенно в случае небольших изменений в масштабных решениях. Об остальных 134 функция платформы здесь (http://v8.1c.ru/overview/release_8_3_10/). Хотите перейти на новую платформу «1С:Предприятие 8.3.10»? Обращайтесь в «1С-Рарус»: по телефонам: +7 (495) 223-04-04, 231-20-02, по эл. почте: 1c@rarus.ru, или в офисе «1С-Рарус» в Вашем городе.