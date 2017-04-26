22 апреля в Москве под девизом «Раскрась свой мир палитрой спорта!» состоялся первый спортивный карнавал Sports Colours

Суть мероприятия Sports Colours заключается в двух основных идеях: первая — спорт должен быть для ребенка, а не ребенок для спорта. Вторая идея: спорт – это не обязанность, а интересное, увлекательное путешествие на пути саморазвития. В спорткомплексе «Фестивальный» дети от двух лет в игровой непринужденной форме смогли попробовать свои силы в полутора десятках видах спорта, выбрав то, что им действительно интересно. Любителям футбола были предоставлены сразу две секции на выбор, где каждый желающий смог продемонстрировать классный дриблинг и ударить по воротам, пробив защиту настоящего голкипера. Большой сюрприз ждал юных теннисистов. В гости к начинающим спортсменам пришла прославленная теннисистка Маргарита Гаспарян. Она показала, как правильно держать ракетку и раскрыла секрет сокрушительного удара. «Сегодня тут устроили прекрасный праздник для детей! Таких мероприятий нужно проводить побольше. Здесь дети узнают для себя много нового, им очень интересно, — сказала Маргарита Гаспарян. Любители единоборств смогли погрузиться в боевое самбо, дзюдо, а желающих попробовать что-то совершенно иное, встречали тренера по кроссфит и даже художественной гимнастике. Хэдлайнером Карнавала стала Бразильская борьба «Капоэйра» в лице Mestre Cueca — всемирно известного мастера, израильского специалиста, одного из первых мастеров в мире-небразильцев, получивших мастерский пояс». В основе Капоэйры лежат удары ногами и акробатика, сопровождающиеся традиционной живой бразильской музыкой. Свою силу и ловкость можно было продемонстрировать еще и на полосе препятствий, которую составили элементы всех видов спорта, представленных на фестивале, а так же в fun-зоне со спортивными аттракционами. Особыми красками фестиваль зажгли бразильские танцовщицы. Они показали, что такое настоящий карнавал! Подхватывали настрой представители современных танцевальных направлений, с которыми дети с восторгом двигались под современные мелодии, устроив флэш-моб. Программный директор, проекта, Алексей Крупкин заявил: «Сегодняшнее мероприятие мы хорошо подготовили. Оно первое из серии подобных. Планируем такие же мероприятия в июле, в различных районах столицы, в новых залах и новых форматах. Старт удачный! Дети приходят, им нравится, они записываются в эти секции, у всех на лицах улыбки. Наш партнёр — EVENT-AГENT многое сделал для того, чтобы этот праздник стал ярким, разнообразным и всем понятным!» Наиболее активным и перспективным детям вручали подарки и сертификаты на пробную тренировку понравившегося вида спорта. Дети с удовольствием записывались в секции и не хотели уходить домой. Фестиваль Sports Colours был организован компанией EVENT-AГENT, программный директор проекта – Алексей Крупкин.