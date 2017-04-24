27 и 28 апреля в 20:00 в Театре 18+ состоится премьера спектакля «Акико» по одноименному рассказу Виктора Пелевина. Режиссер – Герман Греков. Коммуникационным партнером мероприятия выступает агентство АГТ-Юг, в составе AGT Communications Group. «Здравствуй, благородный незнакомец. Ты выглядишь странно, словно родом не из наших мест. Не пришелец ли ты из далеких северных стран? Меня зовут Акико. А как твое славное имя?…» Введи свое имя и нажми Enter. Нет-нет, но не подводи туда курсор. Акико – девушка строгих правил. Хочешь увидеть все остальное? Тогда подпишись на наш сайт. Оформи полноправное членство. Не бойся. Доверь Акико свои самые сокровенные желания. Следуй за ней в мир безграничных удовольствий… Но в погоне за наслаждением не забудь про сундучок terms and conditions, иначе последним, кто останется доволен результатом, окажешься ты… «Акико» Виктора Пелевина – это ироничное описание коммуникации пользователя с веб-сайтом, специализирующимся на киберсексе, гротеск на современный мир всеобщей компьютеризации. КОНТАКТЫ: Ксения Протосевич, PR-менеджер Театра 18+ +7 988 585 04 06 pr@teatr18.ru ОБ АВТОРЕ Виктор Пелевин — русский писатель, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П’». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер». Если говорить о современной литературе, которая сложилась на рубеже двадцатого и двадцать первого веков, то, в первую очередь, следует говорить о творчестве Пелевина. Почти все его произведения были переведены на европейские языки и получили высокую оценку в западных литературных кругах. Основной темой творчества автора является определение границ реального и ирреального. Весь мир в его работах иллюзорен, и временами очень сложно найти в нем хоть что-то действительное.Пелевин – это всегда уничтожительная ирония и едкий сарказм, а также человеческое естество, страсти, эмоции.