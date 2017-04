37-й сезон Недели Моды в Москве завершился в Гостином дворе

С 21 по 26 марта 2017 года в Гостином дворе прошла 37-я «Неделя моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России. За 6 дней на подиуме было показано более 40 дизайнерских коллекций. Участие в Неделе моды приняли как модные дома, так и промышленные марки. Осень-зима 2017/18 должны быть цветными и создавать яркое настроение. Нет скучным оттенкам и привычным силуэтам. Современная мода – это инновации и стилистические решения, опережающие время, это революционный взгляд на актуальный гардероб. Так считают дизайнеры и выбирают для будущего сезона насыщенные краски, графичные линии, акцентные декоративные детали, технологичные материалы. А еще, представляют коллаборации на стыке fashion и новых технологий. Открыло Неделю моды в Москве дефиле российского Кутюрье Валентина Юдашкина. Основной темой его коллекции prt—porter осень-зима 2017/18 стал мужской костюм 20-го столетия, его эволюция и многогранный характер. Модный дом Valentin Yudashkin совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачиокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции. Также в день открытия Недели моды в Москве Валентин Юдашкин и компания Faberlic представили новую коллаборацию. Известный российский Кутюрье создал уникальную коллекцию женской одежды Fleur de Lis («Королевская лилия») специально для Faberlic и два уникальных парфюмерных аромата Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Gold и Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Rose, которые получили статус официальных ароматов Недели. В рамках официального календаря Недели на подиумах Faberlic и Хрустальный свои коллекции представили такие известные имена российской моды, как: Lisa Romanyuk (Vemina), Elena Shipilova, Elena Teplitskaya (Teplitskaya Design), Sergey Sysoev, Eleonora Amosova, Ekaterina Romanova (Rina R), Dora Blank, Erica Zaionts, Anastasya Kuchugova, Olga Kunitsyna и другие. Почти все эти ведущие трендсеттеры сошлись во мнении, что зима – пора не только ненастных холодных дней, но и цветов. Их нежная хрупкость соединяется с агрессивностью зимних образов, лейтмотивом возникает в декоре коллекций, объемных брошах, вышивках, аппликациях, принтах, цветовой палитре. И продолжается в формах моделей одежды талантливого дизайнера Makhmudov Djemal (MD). Трендовые, концептуальные коллекции показали Artem Krivda, Daniil Landar, Elena Piskulina, Gera Skandal & Mariya Orshulyak, Lolita Ziatkovskaya, The Kravets. Уникальные составляющие коллекций haute couture, адаптированные для повседневной жизни, продемонстрировал Модный дом Yulia Yanina. Презентация новой линии Yanina Demi-Couture прошла в великолепных интерьерах St. Regis Москва Никольская – официального отеля Недели моды в Москве, расположенного в самом сердце российской столицы. Роскошные номера, созданные в традициях высокого отельного искусства, сыграли роль изысканных декораций для камерного показа. Гости презентации смогли насладиться моделями коллекции Yulia Yanina и оценить безупречное качество сервиса St. Regis. Международные показы включили в себя fashion шоу участников из разных стран: Annette Hoffmann (Германия), Lа Redoute (Франция), Apti Eziev (Беларусь). Компания La Redoute уверена, что мода должна быть многоформатной, и по традиции, подготовила для Недели моды в Москве сразу два показа. На подиум вышли модели стандартных размеров и Plus Size. Неделя Моды в Москве, продолжая традиции всех мировых модных недель, поддерживает и способствует продвижению молодых талантливых дизайнеров и брендов, открывает широкой публике новые имена. В числе участников, чьи показы впервые прошли на подиумах Гостиного Двора, были столичные марки Shtenfeld и Anastasiya Annecy, Fomenko for Panafics Furs, RF Couture by Tatyana Zatolokina, Gennady Gorbachev (GG), бренд SIAMMSIAMM из Екатеринбурга и «Дуэт» крымская меховая фабрика. Также в рамках Недели продемонстрировали свои коллекции начинающие дизайнеры-победители конкурса «.RU. Сделано в России» и студенты Института Бизнеса и Дизайна. Социальная программа, остается одной из важнейших миссий Недели моды. В этом сезоне в нее вошли два значимых события, уже ставших традиционными. Среди них интеграционный показ НП «Открытый мир», который продолжит линию проектов информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов. И акция благотворительного проекта Департамента социальной защиты населения города Москвы «Поможем выпускникам подготовиться к школьному балу», в рамках которой прошел показ «School fashion look», где приняли участие такие известные дизайнеры, как: Алина Асси, Алиса Толкачева, Светлана Королева, Кристина Минниханова, Дмитрий Винокуров. Большой блок коллекций был посвящен детской моде, активно развивающейся в последнее время. Показы одежды для детей и подростков провели сразу несколько брендов, среди которых: Stilnyashka, Lana2Rock by Julia Asutina, Funny Sunny и другие. Заключительным показом, который завершил 37-ю Неделю Моды в Москве стало шоу Victoria Andreyanova. Дизайнер демонстрировала не только тренды на будущий осенне-зимний сезон. Через элементы коллекции, цветовые миксы, сочетания тканей и материалов она ретранслировала идею необходимости сохранения мира, создав на подиуме удивительную атмосферу тепла, любви и всеобщего единения.