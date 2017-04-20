АКМР на церемонии награждения Всероссийской премии «В союзе слова и добра» 2017

17 апреля 2017 года в выставочном зале «Царская башня» в Москве состоялась церемония награждения победителей Премии СМИ «В союзе слова и добра», где журналистов наградили за вклад в работу некоммерческих организаций. На торжественной церемонии награждения Екатерина Коляда, член Наблюдательного совета АКМР, объявила о том, что с 2018 года под эгидой АКМР будет введена новая номинация «Корпоративные медиа» на Всероссийском конкурсе «В союзе слова и добра». Премию учредили в 2012 году благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения». Она присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России. Журналистский экспертный совет определил финалистов, а жюри выбрало победителей. В 5 номинациях объявлены победители среди них:«Иные. Школа любви»: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» Благотворительный радиомарафон «День детства»: Romantika», Москва «Долгое эхо добра»: газета «Красное знамя», Нефтекамск, республика Башкортостан Совместный телепроект Первого городского телеканала в Омске, ОРОО БЦПД «Радуга» и Екатерины Митяевой «Благотворение», ООО «Первый городской телеканал», Омск Материал «Человек-праздник»: информационное агентство «Студия FMvideo», г. Кунгур, Пермский край Поздравить победителей и финалистов традиционно пришли известные артисты, среди которых певица Алена Свиридова, пианистка Басиния Шульман, певец Марк Тишман, во второй раз ставший ведущим церемонии, а также певица Алина Яровая! Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России поздравляет победителей конкурса, ждем встречи в следующем году! ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА – Благотворительный фонд «Линия жизни» и Фонд «Академия Российского телевидения». Премия основана в 2012 году.Своей целью организаторы ставят создание платформы для сотрудничества некоммерческих организаций, меценатов и добровольческих движений с представителями СМИ с целью дальнейшего развития и укрепления третьего сектора российской экономики – благотворительности в России. Справка об АКМР: Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) была создана 30 июня 2005 года. Состав Правления включает в себя представителей ведущих компаний, в том числе: «Аэрофлот», МТС, «Русские Машины», «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг», Coca-Cola HBC Eurasia, Primum, Shell, Росгосстрах, Уралсиб, а также ИД «МедиаБизнес», corpmedia.ru Партнеры: АКАР, АКОС, АРПП, АНРИ, ГИПП, НАТ, ФНР, РФР, РАЭК, РАОС, Фонд АРТ, РАР, бюро тиражного аудита АВС, РТРС, КСР при МСАП, РАМУ, РАСО Информационные партнеры: ИД «МедиаБизнес», журнал «Новости СМИ», телеканал «PRO Бизнес», ИА «ГАРАНТ», союз «Ивент Лига», телеканал Event-TV, CateringConsulting, FindHall.ru, Рекламный совет, PlanetaSMI, PR info, Event LIVE, PR News, АЭИ «ПРАЙМ».