Активисты Народного фронта обсудили с главой администрации Орла реализацию ключевых проектов ОНФ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области на встрече с главой администрации города Орла обсудили вопросы реализации в областном центре ключевых проектов ОНФ. В ходе встречи было отмечено, что на данный момент активисты регионального отделения Народного фронта ведут работу в рамках проектов «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка», а также Центра мониторинга благоустройства городской среды. «Участки орловских дорог с разрушенным дорожным полотном наши активисты выкладывают на интерактивную карту «убитых» дорог. Сейчас на карте города Орла уже более 100 дорог, которые требуют проведения ремонта. Поэтому важно, чтобы администрация города Орла в оперативном режиме вела работу по устранению выявленных активистами ОНФ дефектов в асфальтовом покрытии», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин. Также было отмечено, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта наносят на интерактивную карту свалок места несанкционированного складирования мусора. «С каждым днем количество свалок на интерактивной карте растет, и сейчас уже их более 50. В связи с этим необходимо, чтобы администрацией города Орла были организованы меры по уборке выявленных несанкционированных свалок», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов. Активисты Народного фронта отметили, что на сайте администрации Орла для привлечения большего количества граждан к реализации проектов необходимо разместить ссылки на интерактивные карты «убитых» дорог и незаконных свалок. Кроме того, была рассмотрена работа Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. «Активисты Народного фронта подали ряд заявок в общественную комиссию по благоустройству дворовых территорий. Эти места имеют повышенную значимость для жителей города Орла. Поэтому важно, чтобы все поданные заявки были рассмотрены. Также необходимо повысить уровень информированности населения о реализации программы по благоустройству городской среды», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова. Также в ходе встречи была отмечена необходимость продолжения реализации в регионе проекта ОНФ «Имя героя – школе». «Важно, чтобы проект продолжал реализовываться. Это необходимо для патриотического воспитания подрастающей молодежи», – обратила внимание член регионального штаба ОНФ в Орловской области Оксана Позднякова. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы установки на остановках Орла расписания движения общественного транспорта. Было отмечено, что в ближайшее время данная работа будет проведена.Также активисты Народного фронта обратили внимание администрации города Орла на необходимость оборудования набережных рек Оки и Орлик средствами безопасности для выхода из воды. На предложения активистов Народного фронта глава администрации города Орла дал соответствующие поручения.