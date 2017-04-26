Активисты Народного фронта провели рейд по «убитым» дорогам Оренбурга

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Оренбургской области провели очередной рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В центре Оренбурга общественники совместно с представителем администрации города осмотрели улицы Жукова, Правды, 9 Января о неудовлетворительном состоянии которых жители сообщили на интерактивную карту «убитых» дорог. В ходе рейда на всех участках автодорог, которые посетили представители Народного фронта, выявлено большое количество повреждений дорожного полотна – ям и выбоин, размеры которых достигают нескольких метров. По словам жителей, некоторые участки автодороги улицы 9 Января настолько разбиты, что очень сложно проехать, чтобы не попасть в яму. Это касается еще ряда проезжих частей в историческом центре Оренбурга – переулков Каширина и Дмитриевский, улиц Максима Горького, Кирова, Чичерина. «Наглядным примером «убитых» дорог в историческом центре Оренбурга, по нашему мнению, является улица 9 Января. На участке автодороги от улицы Кирова до улицы Пушкинская мы были в марте прошлого года, после этого здесь был проведен ямочный ремонт, но сейчас здесь не видно результатов проведенной работы. Хочу отметить, что эта улица не магистральная, но она очень загружена – находится в самом центре Оренбурга, по ней ежедневно проходит огромный поток автомобилей. Оренбуржцы считают, что эта дорога требует капитального, а не ямочного ремонта», – сказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Оренбургской области Ирина Моргунова. Она отметила, что на интерактивной карте «убитых» дорог сегодня отмечено более 140 участков в регионе, которые, по мнению жителей, требуют срочного ремонта. В первоочередных ремонтных работах нуждаются дороги в поселке Бердянка Оренбургского района, Оренбурге, Орске, Ташлинском и Сакмарском районах, считают пользователи. В голосовании приняли участие около 300 человек. Все сигналы жителей будут переданы представителям власти, прокуратуры и ГИБДД. Активисты ОНФ продолжают вести мониторинг проблемных дорог. Представители Народного фронта напоминают, что любой житель Оренбуржья может принять участие в проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», главные задачи которого – ремонт автомобильных дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийные ситуации.