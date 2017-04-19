Активисты ОНФ на Ямале держат на контроле реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе приняли участие в заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его участниками в арктическом субъекте РФ стали два города – Салехард и Лабытнанги. В ходе заседания руководители этих муниципалитетов провели презентацию запланированных мероприятий в 2017 г. В программу благоустройства Салехарда вошли 25 объектов, в Лабытнангах намерены обустроить более 40 дворовых и общественных пространств. В этих городах состоялись общественные обсуждения дизайн-проектов, сейчас ведется отбор подрядных организаций. «Видим, что муниципальные власти ответственно подошли к реализации первого этапа федерального проекта. Дизайн-проекты представлены широкому кругу граждан, те, в свою очередь, активно участвовали в обсуждениях. К примеру, жители Лабытнаног внесли 49 предложений, из которых 25 попали в муниципальную программу. На мой взгляд, именно такой комплексный подход обеспечит создание действительно комфортной городской среды», – заявил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Ямало-Ненецком округе Евгений Кириллов. Он отметил, что активисты Народного фронта следят за реализацией приоритетного проекта и в других муниципалитетах округа. Представителей ОНФ интересует создание общественных комиссий при местных администрациях, количество утвержденных дизайн-проектов дворов и общественных мест, а также учет мнения граждан при принятии программ благоустройства.