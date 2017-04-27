Активисты ОНФ начали работу со строительным вузом Казани в рамках проекта по благоустройству территорий

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, договорились о сотрудничестве с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ) и региональным Минстроем в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Привлечение к благоустройству дворовых территорий выпускников института архитектуры и дизайна позволят существенно снизить стоимость проектирования. Институт архитектуры и дизайна КГАСУ в 2017 г. запустил программу «Ямьле Ил», направленный на разработку концепций и проектов городского благоустройства. Проектированием будут заниматься готовящие дипломные проекты студенты, заинтересованные в практике. Активисты Народного фронта взяли на себя задачу обеспечить учет мнения граждан и проведение общественных обсуждений. В настоящее время работа ведется по 27 объектам в 15 муниципальных районах республики. По словам координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Татарстан Марата Корнилова, по причине того, что регион не вошел в число субъектов с федеральным финансированием проекта, бюджеты на благоустройство могут быть скромными. «Привлекая талантливых выпускников-дизайнеров, мы сокращаем стоимость проекта, а также даем им хорошую практику на реальном объекте, что положительно отразится на портфолио будущего специалиста», – отметил Корнилов. «Народный фронт в этом взаимодействии КСАУ – ОНФ – жильцы берет на себя проведение общественных обсуждений, сбор пожеланий от граждан. Двором пользоваться будут жильцы близлежащих домов, и именно их мнение должно быть учтено в первую очередь. Будет ли на территории парковка, лавочки, качели или клумбы, решать людям, а Народный фронт берет на себя задачу собрать их мнения», – добавил Корнилов. Накануне в рамках реализации программы «Ямьле Ил» активисты Народного фронта выехали в Зеленодольск для обсуждения с руководством администрации города одного из 27 проектов – «Концепция зеленого каркаса», который является уникальным и впервые реализуется в Татарстане. Суть его заключается в создании общей сети из пешеходных зон, набережных, аллей, которые бы связали удобной логистикой уже существующие излюбленные места отдыха горожан. Представители Народного фронта считают, что подобную практику стоит распространять в городах, так как мегаполисы часто страдают от недостаточного озеленения. Кроме того, этот подход позволил бы продлить пешеходные и велосипедные маршруты для прогулок по городу.